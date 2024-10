Polizei stellt Cannabis-Werkzeug und mehrere Kilo Drogen sicher: Zwei Festnahmen!

Kerpen - Zugriff nach mehrmonatigen Ermittlungen: Die Polizei hat bei Durchsuchungen in Kerpen, Bedburg und Köln mehrere Kilos Cannabis sowie Werkzeug zur Herstellung der Droge sichergestellt. Zwei Männer wurden festgenommen.

Die Polizei hatte am Mittwoch zeitgleich mehrere Gebäude durchsucht und war dabei auf mehrere Kilo Cannabisblüten und dazu passendes Equipment gestoßen. (Symbolbild) © Montage: David Pichler/dpa, Andreas Arnold/dpa

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, hatten die Ermittler bereits seit März 2024 die mutmaßlichen Täter im Visier.

Am Morgen betraten dann mehrere Beamte gleichzeitig Objekte in Bedburg, Kerpen und Köln und wurden fündig: In einer leer stehenden Immobilie wurde Material zur Herstellung von Cannabis gefunden.

Zu den sichergestellten Gegenständen gehörten unter anderem Heizstrahler, Lüfter und Pflanzenbehälter. Um das ganze Equipment abzubauen, wurde das technische Hilfswerk (THW) hinzugezogen.

Darüber hinaus wurden in zwei privaten Wohnungen mehrere Kilogramm Cannabisblüten konfisziert.

Die beiden mutmaßlichen Betreiber, zwei 35-jährige Männer, wurden vorläufig festgenommen.