Mehrere Tausend Euro Schaden: Bäume beschädigt und gefällt

In Hohenstein-Ernsttahl wurden zwei Bäume mit einer Axt gefällt. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei mitteilte, hatten Mitarbeiter vom Werdauer Bauhof am Dienstag am Perlquellenweg/Ecke Heckenweg zwei beschädigte Bäume entdeckt. Die beiden Eichen waren angesägt worden. Die Stämme wiesen etwa fünf Zentimeter tiefe Einschnitte auf. Die Stabilität war dadurch so beeinträchtigt, dass beide Bäume gefällt werden mussten.

Der entstandene Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Werdau sucht nun nach Zeugen, die innerhalb der vergangenen zwei Wochen Personen gesehen haben, die sich in dem genannten Bereich mit Kettensägen an Bäumen zu schaffen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03761/7020 entgegengenommen.

Es ist nicht der einzige Vorfall dieser Art in der Region. In Hohenstein-Ernstthal wurden ebenfalls am Dienstag am alten Sachsenring zwei Bäume mit einer Axt gefällt. Die Bäume, vermutlich Eschen, standen im Abschnitt zwischen der Tankstelle und dem Badeteich.

Was auffällig ist: Die Bäume wurden auf halber Höhe des Stamms weggehackt, dann aber am Tatort liegen gelassen.