Mehrere Tausend Euro Schaden nach Unfallfluchten

Crimmitschau/Reinsdorf - Die Polizei Werdau (Landkreis Zwickau ) ermittelt derzeit in zwei Fällen von Unfallflucht.

Die Polizei sucht derzeit zwei flüchtige Unfallfahrer. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Die erste Unfallflucht ereignete sich am Dienstag zwischen 13.30 Uhr und 19 Uhr in Crimmitschau.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mercedes-Fahrer seine C-Klasse in einer Parktasche auf der David-Friedrich-Oehler-Straße nahe der Westbergstraße abgestellt.

"Als er am Abend zurückkam, fand er sein Fahrzeug mit Beschädigungen an der Fahrertür vor. Offenbar war ein anderer Fahrzeugführer gegen den Mercedes gefahren und hatte sich danach unerlaubt entfernt", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Am Dienstagabend kam es dann noch in Reinsdorf zu einer weiteren Unfallflucht. Eine Frau hatte ihren Renault Scénic gegen 17.30 Uhr auf der Straße der Befreiung auf Höhe des Friedhofs vor einem Friseur geparkt. Während sie beim Friseur war, verursachte ein Unbekannter einen erheblichen Schaden an der Fahrerseite des Renault. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 10.000 Euro.

"Der Unfall könnte sich gegen 18.15 Uhr ereignet haben, eine Zeugin hatte zu dieser Zeit entsprechende Geräusche wahrgenommen und danach einen Barkas B1000 mit Pritsche in Richtung Freitagstraße davonfahren sehen", so die Polizei.