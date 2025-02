03.02.2025 13:56 Mercedes flüchtet vor Polizei: Fahrer fährt in Sackgasse, aber entkommt

In Burg kam es in der Nacht zum Sonntag zu einer Verfolgungsfahrt. Der Fahrer und seine Beifahrerin hatten Drogen dabei und saßen in einem gestohlenen Auto.

Von Robert Lilge

Burg - In der Nacht auf Sonntag kam es in Burg (Landkreis Jerichower Land) zu einer Verfolgungsfahrt. Der Fahrer des gestohlenen Mercedes konnte flüchten, die Beifahrerin wurde jedoch gefasst. (Symbolbild) © dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler Um kurz nach 1 Uhr wollte ein Polizist in der Holzstraße einen Mercedes kontrollieren. Anstatt anzuhalten, gab der Fahrer jedoch Gas und versuchte zu flüchten. Allerdings kam er nicht weit. Denn er fuhr direkt in eine Sackgasse. Während die Beifahrerin schnell gestellt werden konnte, suchte der Mann zu Fuß das Weite. Für die Flucht hatte der Unbekannte einen guten Grund. Denn der Wagen wurde zuvor als gestohlen gemeldet. Polizeimeldungen "FCK CDU": Farbanschlag auf Gebäude mit CDU-Büro Bei der Frau konnte eine Crystal-ähnliche Substanz gefunden werden, berichtet das Polizeirevier Jerichower Land. Schon während der Verfolgungsfahrt habe sie andere Drogen von sich weggeworfen. Ein Fährtenspürhund konnte die Spur des Flüchtigen zunächst aufnehmen. Allerdings verlor sie sich in Höhe der Katzentreppe. Gegen die Frau und den flüchtigen Fahrer sind mehrere Strafanzeigen gestellt worden. Um den Mann ausfindig machen zu können, wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.

Titelfoto: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler