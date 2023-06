Mercedes kracht in Senioren-Paar: 84-Jähriger tot, seine Frau schwer verletzt

Althütte (Rems-Murr-Kreis) - Ein tragischer Unfall hatte am Dienstagnachmittag den Tod eines Seniors (†84) zur Folge.

Auf der Fahrbahn verteilten sich Trümmerteile. © 7aktuell.de / Kevin Lermer

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei war der 66 Jahre alte Mercedes-Fahrer gegen 14.40 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs. In einem Kurvenbereich nahe der Einmündung Im Steinhäusle kam er aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Dort kam es zur Kollision mit einem Senioren-Ehepaar, das in seinem Ford in Richtung Klaffenbach unterwegs war. Der Unfallverursacher kam einige Meter später an einer Gartenmauer zum Stehen.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls stieß der Ford anschließend gegen einen geparkten Skoda am Straßenrand. Der schwer verletzte 84-jährige Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden.

Trotz aller eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der Senior noch an der Unfallstelle. Seine gleichaltrige Partnerin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls laufen.