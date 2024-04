Frecher Dieb steigt in Wohnung ein: Was er dort anstellt, ist wirklich dreist

Der Polizei gelang es schließlich, den hungrigen Dieb (27) festzunehmen. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Aber von vorn: Gemeldet wurde den zuständigen Ordnungshütern der mögliche unbefugte Einstieg in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eschebergstraße am gestrigen Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr.

Eine Nachbarin hatte eine eingeschlagene Terrassentür bemerkt und war daraufhin stutzig geworden. Dass sich der bis dahin noch unbekannte Einbrecher auf diesem Wege Zutritt zur Wohnung verschafft hatte, bestätigte sich beim Eintreffen der Beamten.

Wie sich aber herausstellen sollte, hatte er es nicht nur auf einige Kleidungsstücke und weitere Habseligkeiten der abwesenden Bewohner abgesehen. So plagte ihn anscheinend während seines Vorhabens der Hunger, sodass er sich ganze drei Tiefkühlpizzen zubereitete und verspeiste. Heruntergespült wurde die Mahlzeit schließlich mit einem Bier.

Fast noch unglaublicher war wenig später die Tatsache, dass der Dieb nach seiner Flucht nochmals zum Tatort zurückkehrte, was die noch anwesenden Ordnungshüter aber registrierten und den jungen Mann, einen 27-Jährigen aus Polen, festnehmen konnten.

Dies geschah, als er sich durch den bereits gewaltsam geebneten Zugang erneut Zutritt zur bereits aufgesuchten Wohnung verschaffen wollte.