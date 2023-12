Mercedes-Reparatur endet in Flammeninferno: 15-Jährige entgeht knapp dem Tod

Ehrenberg (Rhön) - Heftiges Unglück in der hessischen Rhön! Ein Garagenbrand infolge einer Autoreparatur endete für einen Mann und seine Tochter um ein Haar tödlich.

In der heimischen Doppelgarage im Ortsteil Thaiden lief bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch alles ganz normal, bis es gegen 17.30 Uhr hochdramatisch wurde. Denn da entfachte sich plötzlich ein Feuer, welches von dem Auto ausging und sich aufgrund der engen und fensterlosen Umgebung hartnäckig ausbreitete.

Wie ein Polizeisprecher berichtete, hatten ein Familienvater und seine 15 Jahre alte Tochter gemeinsam an einem älteren Mercedes-SLK-Roadster geschraubt.

Diese flogen Vater und Tochter in Spezialkliniken in Kassel und Offenbach am Main. Der Verwandte wurde durch Rauchgase ebenfalls leicht verletzt. Im Nachgang sorgten zahlreiche Einsatzkräfte dafür, dass die Flammen schnellstmöglich unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Wie es genau zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar und nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.