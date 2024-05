23.05.2024 10:58 Messer-Attacke in Arbeiterunterkunft: Mann wegen versuchten Totschlags in U-Haft

Ein Mann soll in Simbach in Niederbayern in einer Arbeiterunterkunft randaliert und einen anderen Mann mit einem Messer bedroht und verletzt haben.

Von Benedikt Zinsmeister

Simbach/Günzburg - Ein Mann sitzt nach einer Messer-Attacke in einer Arbeiterunterkunft in Niederbayern wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Die Polizei konnte den Verdächtigen einige Stunden später festnehmen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa Laut Angaben der Polizei vom Donnerstag wurden die Einsatzkräfte am Dienstag gegen 18.30 Uhr zu der Unterkunft in der Eggenfeldener Straße in Simbach alarmiert. Demnach soll ein 35-Jähriger dort randaliert haben. Außerdem soll er einen 29-Jährigen mit einem Messer zunächst bedroht und dann versucht haben, auf ihn einzustechen. Der 29-Jährige konnte den Angriff jedoch abwehren und sich in Sicherheit bringen. Er wurde leicht verletzt. Anschließend flüchtete der 35-Jährige mit einem Motorroller. Gegen 1 Uhr nachts konnte er etwa 250 Kilometer entfernt in der Region Günzburg ausfindig gemacht und festgenommen werden. Am Mittwoch erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Mann. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

