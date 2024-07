Messerangriff in Nürnberg: Mann verletzt 23-Jährigen wegen lackierter Fingernägel

Nürnberg - Ein 25 Jahre alter Mann hat einen 23-Jährigen in Nürnberg mit einem Messer verletzt. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 25-Jährigen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Laut Angaben der Polizei vom Montag kamen die beiden in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr in der Färberstraße in der Nürnberger Innenstadt ins Gespräch.

Demnach fragte der 25-Jährige den anderen, warum dieser seine Fingernägel lackiert habe. Im Anschluss zog er ein sogenanntes Karambitmesser hervor und führte Schnittbewegungen in Richtung des 23-Jährigen aus. Hierbei wurde das Opfer am kleinen Finger verletzt.

Nach der Tat flüchtete der Angreifer. Die Polizei konnte ihn jedoch wenig später im unmittelbaren Umfeld festnehmen.

Den Angaben zufolge war der 25-Jährige mit rund zwei Promille erheblich alkoholisiert. Gegen den Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.