Messerattacke an Bahnhof: Frau angegriffen und durch mehrere Stiche verletzt!

Petershausen - Im bayerischen Landkreis Dachau ist es zu einer brutalen Messerattacke gekommen. Eine 42 Jahre alte Frau wurde erheblich verletzt. Ein Verdächtiger (24) befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Polizei konnte nach dem Messerangriff am Petershausener Bahnhof im Landkreis Dachau einen Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am heutigen Montagnachmittag mitteilte, hat sich der Zwischenfall auf dem Bahnsteig des Bahnhofs in Petershausen bereits in den Morgenstunden des vergangenen Freitags gegen 3.15 Uhr abgespielt.

Demnach kam die 42-Jährige mit einem Mann ins Gespräch. Wenig später habe dieser dann ein Messer gezogen und auf sein Opfer eingestochen.

Die Frau erlitt durch die Messerstiche Verletzungen im Bereich des Oberschenkels und an einer Hand.

Mitarbeiter eines Winterdienstes bemerkten die Notlage, kümmerten sich um die Erstversorgung. Die alarmierten Rettungskräfte brachten die Verletzte zur Behandlung in eine Münchner Klinik.

Der 24-Jährige hatte nach der Tat zwar die Flucht ergriffen. Er konnte im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung jedoch noch in der Nähe des Tatortes angetroffen und von der Polizei vorläufig festgenommen werden.