Messer-Attacke auf offener Straße: Mann sticht auf zwei Personen ein

Aschaffenburg - Ein 26 Jahre alter Mann hat am Freitagabend in Aschaffenburg mit einem Messer auf zwei ihm offenbar bekannte Personen eingestochen.

Am Kapuzinerplatz in Aschaffenburg kam es zu einem Angriff mit einem Messer. © NEWS5 / Pascal Höfig

Die beiden afghanischen Opfer (18 und 21 Jahre alt) hätten Verletzungen beim Angriff am Kapuzinerplatz gegen 18.30 Uhr an Armen und im Gesicht davongetragen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Nach der ambulanten Versorgung konnten die Männer das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und die Einsatzkräfte alarmiert. Der mutmaßliche Täter, ebenfalls ein Afghane, konnte nach kurzer Fahndung "Am Floßhafen" festgenommen werden. Dank seiner auffälligen Bekleidung - einem Kaftan - und entsprechender Beschreibung des Zeugen konnte er schnell ausfindig gemacht werden, erklärte die Polizei.

Ein Ermittlungsrichter habe inzwischen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen.

Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass es zwischen den Männern eine persönliche Vorbeziehung gegeben habe, teilten die Behörden weiter mit.