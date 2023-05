Missbrauch von mehreren Jungen: Jugendtrainer in Untersuchungshaft!

Durch die Ermittlungen habe sich laut Goger der Verdacht ergeben, "dass der Beschuldigte in mehreren Fällen männliche Kinder zu sexuellen Handlungen überredet oder gar sexuelle Handlungen an diesen Kindern begangen hat".

Nach Angaben der zuständigen Ermittler soll der Mann über den Verein, bei dem er als Trainer tätig war, in direkten Kontakt zu den Kindern gekommen sein. "Insgesamt soll es sich derzeit um sechs Geschädigte im Alter von 11 bis 13 Jahren handeln", sagte Oberstaatsanwalt Thomas Goger am Freitag.

Wegen Wiederholungsgefahr wurde dann auch ein Haftbefehl gegen den Mann, der sich nun in Untersuchungshaft befindet, erlassen. Er soll noch nach der Durchsuchung durch die Beamten Kontakt zu einem weiteren Jungen gesucht haben!

Der 25-Jährige war darüber hinaus ebenfalls an einer Schule in Bayern tätig. Nach den Angaben der Ermittler gibt es nach derzeitigem Stand allerdings keinerlei Hinweise, dass es auch in diesem Zusammenhang zu Taten gekommen ist.