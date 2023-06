Mädchen (12) in Freibad sexuell missbraucht: Freundin erkennt Verdächtigen, Polizei greift zu!

Wolnzach - Erschreckende Übergriffe in einem Freibad im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm! In Wolnzach ist ein erst zwölf Jahre altes Mädchen von einem Mann (34) mehrfach unsittlich berührt worden.

Ein Mädchen (12) wurde missbraucht. (Symbolbild) © Ole Spata/dpa-Zentralbild/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am frühen Montagnachmittag mitteilte, war es sowohl am 10. Juni als auch am 18. Juni in dem Schwimm- und Erlebnisbad zu Zwischenfällen gekommen.

Der dem Kind unbekannte Mann sprach die Zwölfjährige aus Wolnzach demnach an und berührte sie jeweils oberhalb der Bekleidung.

Da eine Freundin des Mädchens den Verdächtigen am gestrigen Sonntag wiedererkannte, konnte dieser von den unmittelbar verständigten Beamten der Geisenfelder Polizei festgenommen werden.

Es handelt sich um einen 34 Jahre alten Mann, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt am heutigen Montag einem Haftrichter vorgeführt und dann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.