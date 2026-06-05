Mit 1,38 Promille in den Gegenverkehr: Frontalcrash auf der B96 endet mit drei Verletzten

Zossen - Bei einer Kollision auf der B96 im Landkreis Teltow-Fläming mit drei beteiligten Autos sind am Freitagvormittag drei Menschen verletzt worden, darunter ein Kind.

Die Front des BMW ist nach dem Unfall zerstört. © 7aktuell.de/Luca Woitow

Nach Angaben der Polizei wurde der Unfall gegen 11.22 Uhr gemeldet. Ein 33-Jähriger war aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten.

Dort kollidierte er zunächst frontal mit einem entgegenkommenden Auto. In der Folge stieß er mit einem weiteren Auto zusammen, das ebenfalls in Richtung des Unfallortes unterwegs war.

Insgesamt wurden drei Personen verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Anschließend wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 20.000 Euro geschätzt.