07.04.2025 18:57 Mit Auto durch Fußgängerzone: Heranwachsende sorgen für Tumulte und Verletzte

In Halberstadt kam es am Wochenende in der Fußgängerzone des Lichtengrabens zu Tumulten. Nach einem Streit raste ein Auto mehrmals über die Straße.

Von Robert Lilge

Halberstadt - Wilde Szenen haben sich am vergangenen Wochenende in Halberstadt (Landkreis Harz) ereignet. Mehrere Menschen wurden verletzt, die Polizei ermittelt. In der Nacht auf Sonntag musste die Polizei in den Lichtengraben in Halberstadt ausrücken. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa In der Nacht auf Sonntag kam es vor einer Lokalität in der Fußgängerzone der Straße Lichtengraben zu Tumulten und mehreren Straftaten, berichtete das Polizeirevier Harz. Als Resultat seien dabei insgesamt vier Personen verletzt worden. Zunächst habe es vor der Lokalität mehrere körperliche Auseinandersetzungen gegeben. Aus dem Tumult heraus seien drei Männer in einen Audi gestiegen und geflüchtet. Der Wagen habe kurz danach ein abruptes Bremsmanöver durchgeführt und sei anschließend in die Fußgängerzone gefahren. Laut Angaben der Ermittler mussten mehrere Personen dem Audi ausweichen. Zwei davon im Alter von 19 und 21 Jahren erlitten dabei leichte Verletzungen. Während Polizei-Maßnahme: Person verletzt Tatverdächtige Die Polizei konnte die durch die Fußgängerzone gerasten Männer stellen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Für eine kurze Zeit war das Auto samt Insassen verschwunden, kehrte aber zurück. Der Beifahrer sei ausgestiegen und habe der Menschenmenge vor dem Lokal mit angetäuschten Schlag-Bewegungen gedroht. Anschließend stieg er wieder ein und der Audi fuhr nochmals durch die Fußgängerzone. In der Nähe des Lokals konnten bereits verständigte Polizisten den Wagen stellen. Im Auto saßen zwei junge Männer im Alter von 19 Jahren. Noch während der Maßnahme vor Ort kam ein 50-Jähriger hinzu, der den Fahrer sowie Beifahrer mit einem Gegenstand verletzte. Auch er wurde durch die Polizisten gestellt. Ersten Maßnahmen zufolge ergab unter anderem ein Alkoholtest für beide 19-Jährige einen Promillewert von jeweils 2,31 und 1,76. Der Audi wurde daraufhin durch die Beamten sichergestellt. Mehrere Verfahren wurden wegen gefährlicher Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Bedrohung eingeleitet.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa