Mit Axt in der Hand: Kripo ermittelt gegen Ladendieb in Halle

Halle (Saale) - Am Samstag sorgte ein 28-Jähriger in einem Hallenser Geschäft für Aufregung.

Ein Mann betrat ein Geschäft in Halle - mit einem Beil in der Hand. (Symbolbild) © 123rf/serezniy

Wie Polizeisprecher Alexander Junghans berichtete, betrat der Mann mit zwei Frauen gegen 12.05 Uhr einen Laden in der Straße Kleinschmieden in Halle. In der Hand hielt er eine Axt.

Zunächst benutzte er das Objekt nicht. Als er und die beiden Frauen dann aber Waren aus den Regalen klauen wollten, hielt er das Beil drohend in die Höhe und flüchtete anschließend nach draußen.

Der Polizei gelang es inzwischen, einen 28-Jährigen als Tatverdächtigen zu identifizieren.