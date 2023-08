Mit Luftgewehr auf jungen Mann (22) geschossen: Kugel bleibt im Knie stecken

Ludwigsburg - Ohne ersichtlichen Grund schoss ein Unbekannter am Freitagabend auf einen jungen Mann, der sich gefährliche Verletzungen zuzog.

Welches Motiv hinter der Tat steckt, ist bislang unklar. (Symbolbild) © 123RF/20er

Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der 22-Jährige zum Tatzeitpunkt am Oberen See im Bereich des Spielplatzes Holzbrücke in Ludwigsburg auf.

Zwischen 20.30 und 20.45 Uhr soll es dann zum Schuss aus einem Luftgewehr gekommen sein. Der bislang unbekannte Schütze zielte auf das Bein seines Opfers.

Die Kugel drang im Kniebereich des rechten Beins ein und musste chirurgisch entfernt werden. Der 22-Jährige wurde daraufhin stationär aufgenommen.