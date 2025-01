Mit Machete bedroht: Einbrecher springt bei der Flucht auf Bahngleise

Naumburg (Saale) - In der Nacht auf Sonntag wurde ein bewaffneter Dieb in Naumburg auf frischer Tat ertappt.

"Bei dem Beschuldigten wurden Klemmtütchen mit mutmaßlich Betäubungsmitteln aufgefunden, welche noch genauer bestimmt werden müssen", so die Sprecherin.

Vor Ort trafen sie auf einen Mann (27), der sofort aggressiv auf sie reagierte: Erst schleuderte er einen Behälter in Richtung der Polizisten, dann wollte er eine Machete zücken.

Wie Polizeisprecherin Ulrike Diener mitteilte, rückten die Beamten am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr zu einem Geschäft im Naumburger Bahnhof an. Dort war der Alarm ausgelöst worden.

Wie sich außerdem herausstellte, soll der 27-Jährige Stunden vorher in ein weiteres Geschäft in der Innenstadt eingebrochen sein. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an, er wurde inzwischen ins Gefängnis eingeliefert.