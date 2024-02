Mit Macheten und Schusswaffen: Maskierte wollen jungem Mann an den Kragen

Der Vorfall ereignete sich gegen zwei Uhr nachts im Nordwesten von Dortmund. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Diese Szenen erinnern stark an eine Tatort-Folge aus der Ruhrpott-Stadt. Wie die Dortmunder Polizei mitteilte, stellte ein 19-Jähriger sein Auto in der Nacht zu Samstag auf dem Freigrafenweg in Dortmund-Bodelschwingh ab, als es plötzlich knallte.

Der junge Mann war gerade zu Fuß auf dem Weg zu einer nahegelegenen Shisha-Bar, um sich Zigaretten zu kaufen. Aus dem Augenwinkel sah er, wie direkt hinter seinem geparkten Wagen ein weiteres Auto anhielt.

Als die Türen aufgingen, stiegen fünf Maskierte, mit Macheten und Schusswaffen bewaffnet aus, und gingen auf ihn zu. Von der Angst getrieben, nahm der 19-Jährige seine Beine in die Hand und rannte weg.

Für die maskierten Fünf war das aber kein Grund, um wieder in ihr Auto zu steigen und davonzufahren.