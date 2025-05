Mit Messern und Pfefferspray gedroht: Gruppen geraten an Rennbahnring aneinander

Halle (Saale) - In Halle ist es am Sonntagabend im Bereich Rennbahnring zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Mehrere Personen führten dabei auch Waffen mit sich.

Durch eine schnell eingeleitete Fahndung gelang es der Polizei, weitere Verdächtige ausfindig zu machen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gerieten einzelne Mitglieder beider Gruppen zunächst gegen 20.10 Uhr in einen verbalen Streit. Dieser eskalierte jedoch schnell und wurde handfest, sodass bald alle anwesenden Personen in die Schlägerei hineingezogen wurden.

"Während der Auseinandersetzung soll mit zwei Messern und einem Reizgas gegenseitig gedroht worden sein", sagte Polizeisprecher Thomas Müller. Mindestens eine Person sei bei dem Aufeinandertreffen leicht verletzt worden und musste später durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden.

Der alarmierten Polizei gelang es, zwei der an der Schlägerei beteiligten Personen noch am Tatort zu stellen. Zwei weitere Verdächtige konnten durch die eingeleitete Fahndung wenig später im Bereich der Richard-Paulick-Straße aufgegriffen werden.