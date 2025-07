25.07.2025 15:35 Kurz vor Fertigstellung: Mehrfamilienhaus brennt bei Bauarbeiten völlig aus

In Wefensleben hat am Donnerstag ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Das im Bau befindliche Objekt ist während der Arbeiten in Flammen aufgegangen und ausgebrannt.

Von Robert Lilge

Wefensleben - Am Donnerstagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Baustellenbrand nach Wefensleben (Landkreis Börde) ausrücken.

Schweißarbeiten sollen Auslöser für den Brand gewesen sein

Bauarbeiter konnten Flammen nicht löschen und mussten flüchten

Feuerwehren löschten den Brand, Haus ist jedoch einsturzgefährdet

Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen einen Tatverdächtigen Die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten die Flammen löschen. © Polizeirevier Börde In der dortigen Thomas-Mann-Straße hat ein im Bau befindliches Mehrfamilienhaus Feuer gefangen, teilte das Polizeirevier Börde mit. Auslöser dafür sollten laut ersten Erkenntnissen Schweißarbeiten gewesen sein. Noch während der Entstehung hätten die Bauarbeiter versucht, die Flammen zu löschen - vergeblich. Auch aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Männer ihr Vorhaben abbrechen und flüchten. Das fast fertiggestellte Gebäude stand wenige Minuten später in Vollbrand, so die Polizei. Nur durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Wefensleben und den umliegenden Orten konnte der Brand gelöscht werden. Das Haus war dennoch nicht mehr zu retten. Es ist vollständig ausgebrannt und seitdem einsturzgefährdet. Später habe es noch einmal einen kleinen Brand in dem Gebäude gegeben, der ebenfalls schnell gelöscht werden konnte. Eine Person wurde als Tatverdächtiger ermittelt, die für das Auslösen des Feuers verantwortlich gemacht wird. Gegen den Mann wird jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Titelfoto: Polizeirevier Börde