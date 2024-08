Mitten in Bus! Mädchen (15) von fremdem Mann sexuell belästigt

Starnberg - Die Fürstenfeldbrucker Kriminalpolizei sucht derzeit fieberhaft nach einem bislang unbekannten Mann, der in einem Bus der Linie X970 von Wolfratshausen nach Starnberg ein 15 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt hat.

Die Fürstenfeldbrucker Kriminalpolizei ermittelt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Beamten am heutigen Freitag mitteilten, hat sich der Zwischenfall bereits am 6. August ereignet.

Demnach war die 15-Jährige an diesem Tag gegen 11.20 Uhr in dem Bus unterwegs, als sich der Mann in dieselbe Sitzreihe auf die gegenüberliegende Gangseite setzte und gezielt Blickkontakt suchte.

Währenddessen führte der den Angaben zufolge sexuelle Handlungen an sich selbst durch.

Der Gesuchte wird wie folgt beschreiben: