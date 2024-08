Mitten in Köln: Täter prügelt Frau in Parkhaus krankenhausreif

Köln - Abscheuliche Tat in der Kölner City : Nach einem gewaltsamen Angriff auf eine 51-jährige Frau am Mittwochabend sucht die Polizei jetzt nach dem flüchtigen Täter!

Die Tat ereignete sich am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf der dritten Ebene des Parkhauses in der Lungengasse. (Symbolbild) © 123Rf/hanoiphotography

Wie die Beamten in einer Mitteilung bekannt gaben, sprach der etwa 25 bis 30 Jahre alte Mann die Dame gegen 21 Uhr auf der dritten Ebene eines Parkhauses in der Lungengasse zunächst unter einem Vorwand an.

Anschließend brachte er die 51-Jährige zu Boden, setzte sich auf sie und traktierte sie mit weiteren Schlägen.

Als Zeugen auf die körperliche Attacke aufmerksam wurden, ließ der rund 1,80 Meter große Täter von der Frau ab und türmte in unbekannte Richtung.

Der Gesuchte soll dunkelblondes Haar und zur Tatzeit eine kurze Hose, ein dunkles T-Shirt sowie eine Kappe getragen haben.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik. Sie erlitt schwerste Verletzungen im Gesicht und am Kopf.