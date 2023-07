Moderne Technik: Handy löst kuriosen Polizeieinsatz auf A4 aus!

Bautzen - Bei der Polizei ging ein kurioser Notruf wegen eines angeblichen Unfalls auf der A4 ein. An besagter Stelle fanden die Einsatzkräfte allerdings bloß ein Handy.

Das Smartphone war in diesem Fall zu schlau. (Symbolbild) © Robert Michael/ZB/dpa

Gegen 12.10 Uhr am Mittwochmittag eilten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu einem vermeintlichen Unfall an der Autobahnabfahrt Salzenforst (Landkreis Bautzen), teilte die Polizeidirektion Görlitz am Freitagnachmittag mit.

Von einem Unfall fehlte weit und breit jede Spur, doch das Handy, welches den Notruf auslöste, konnte ausfindig gemacht werden.

Wie sich später herausstellen sollte, wurde das Smartphone von seinem Besitzer auf dem Dach seines Wagens vergessen.

Als der Fahrer bereits auf der Autobahn fuhr, fiel das Gerät vom Dach auf die Fahrbahn und wurde von einem folgenden Auto überfahren.