Teurer Mercedes brennt vollständig aus: Zurück bleibt nur eine Blech-Ruine

Schwanewede - Plötzlich qualmte es gegen Mitternacht auf der A27 in Richtung Bremen . Der Grund: Ein Mercedes brannte vollkommen aus.

Der Mercedes brannte vollkommen aus. © Polizeiinspektion Cuxhaven

Zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Ihlpohl bemerkte der 55-jährige Fahrer aus Ritterhude eines Mercedes, dass sein Auto aus der Motorhaube zu qualmen begann.

Er nahm an, dass ein technisches Problem am Wagen vorliegt und steuerte den Seitenstreifen an.



Er war auf der Autobahn in Richtung Walsrode unterwegs.

Nur wenige Minuten begann der Mercedes lichterloh in Flammen aufzugehen. Der Wagen brannte vollständige aus. Zurückbleibt eine Blech-Ruine.