20.04.2024 19:25 Mordkommission nach tödlichem Unfall eingerichtet: Zwei Männer in U-Haft

Ein Auto fährt am Freitag einen Passanten (†33) in Mönchengladbach an. Dieser stirbt. Nun sitzen zwei Tatverdächtige in U-Haft.

Mönchengladbach - Ein Auto fährt am Freitag (19. April) einen Passanten (†33) an. Dieser stirbt. Nun sitzen zwei Tatverdächtige in U-Haft. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Männer (19 und 21), die am Freitag (19. April) einen Passanten (†33) angefahren hatten (Symbolbild). © Friso Gentsch/dpa Staatsanwaltschaft und Polizei gehen von einer vorsätzlichen Tat aus, wie sie am Samstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten. Eine Mordkommission wurde eingerichtet und ermittelt jetzt. Zwei 19 und 21 Jahre alte Männer, die am Freitag beide in dem Wagen gesessen haben sollen, sind in Untersuchungshaft. Zeugen hatten der Polizei am Freitagnachmittag gemeldet, dass ein Autofahrer den Fußgänger angefahren habe und dann davongerast sei. Sie berichteten außerdem, dass sich zwei Personen in dem Wagen befanden. Polizeimeldungen Letzter Gassi-Gang: Hund stirbt qualvollen Giftköder-Tod Der schwer verletzte 33 Jahre alte Fußgänger erlag später seinen Verletzungen in einer Klinik in Krefeld. Tatverdächtige sitzen jetzt in Untersuchungshaft Im Zuge der Fahndung nach den Flüchtigen fanden Polizeibeamte in der Nähe von Schloss Rheydt den gesuchten Wagen. Wenig später wurden die 19 und 21 Jahre alten Männer festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen Mordes an - gegen beide Männer.

