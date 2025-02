Muslimische Gräber in Bayern geschändet: Staatsschutz ermittelt

Weiden in der Oberpfalz - Zwölf muslimische Gräber sind auf einem Friedhof in der Oberpfalz geschändet und beschädigt worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen .

In Weiden in der Oberpfalz sind zwölf muslimische Gräber geschändet und beschädigt worden. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Wie die Behörde mitteilte, schlugen die Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Waldfriedhof in der Pressather Straße in Weiden in der Oberpfalz zu.

Demnach wurden Anbringungen an den Gräbern wie eine Steinplatte entfernt. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, da ein politisch motivierter Hintergrund der Tat nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Ermittler stehen im engen Austausch mit der türkisch-islamischen Gemeinde sowie dem deutschsprachigen Muslimkreis.