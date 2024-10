23.10.2024 16:01 611 Mutmaßlicher Dieb beim Einbruch in Getränkeladen geschnappt

Am vergangenen Dienstagmorgen brach ein 22-jähriger Mann aus Mali in ein Getränkeladen in Aue ein.

Von Sarah Fuchs

Aue - Auf frischer Tat ertappt! Dank eines Zeugen konnte am frühen Dienstagmorgen ein Dieb in Aue (Erzgebirge) geschnappt werden. Der Einbrecher (22) beschädigte die Eingangstür und verschaffte sich dadurch den Zugang zum Getränkeladen. © Niko Mutschmann Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Anwohner der Rudolf-Breitscheid-Straße gegen 5.20 Uhr durch Lärm geweckt. Als er auf seinen Balkon ging, um die Lärmursache zu erfahren, entdeckte er Glasscherben vor dem nahe gelegenen Getränkeladen "Sachsenland Trinkparadies" und informierte die Polizei. Beim Eintreffen stellten die Beamten fest, dass die Eingangstür des Ladens zerstört wurde. Im Gebäude selbst fanden sie anschließend einen 22-jährigen aus Mali und nahmen ihn fest. Der 22-Jährige hatte einen schwarzen Rucksack dabei, in dem sich alkoholische und nicht alkoholische Getränke im Wert von etwa 25 Euro befanden. Der entstandene Sachschaden am Geschäft wurde auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der 22-jährige Dieb war offenbar bereits am Vorabend in eine Wohnung eingebrochen. © Niko Mutschmann Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann am Abend zuvor bereits unbefugt in eine Wohnung in der Gabelsbergerstraße eingebrochen war. "Der Bewohner der Wohnung entdeckte ihn gegen 4 Uhr morgens, als er ins Bett gehen wollte, und schickte ihn weg", teilte die Polizei mit. Der 22-Jährige wird heute vor einen Richter gebracht, um ein schnelles Verfahren durchzuführen.

Titelfoto: Niko Mutschmann