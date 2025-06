Mutter und kleine Tochter auf der Straße bedroht: Polizei schnappt Verdächtigen

Gotha - In Gotha hat sich in der vergangenen Woche ein verstörender Vorfall ereignet.

Alles in Kürze

Der Mann hatte offenbar versucht das Kind zu entführen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Ein zunächst unbekannter Mann hatte am vergangenen Freitag (20. Juni) in der Gartenstraße eine Mutter mit Kind angesprochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Wenig später habe der Täter versucht, das 3-jährige Mädchen an die Hand zu nehmen. Die 33-jährige Mutter bedrohte er verbal.

Die Frau ging nach dieser einschneidenden Begegnung zur Polizei und erstattete Anzeige - mit Erfolg, denn die Beamten konnten den Mann tatsächlich ermitteln.

Den Angaben nach handelt es sich um einen 41-Jährigen. Er sei bereits polizeibekannt, heißt es.