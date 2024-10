Mutter und Tochter in Angst: Maskierte Räuber stürmen Wohnung in Regensburg

Regensburg - Schockierender Vorfall in Regensburg! Eine 44 Jahre alte Frau und ihre minderjährige Tochter sind in ihrer eigenen Wohnung überfallen worden.

Die Polizei leitete nach dem Überfall umgehend eine Fahndung in der Umgebung ein, die jedoch bisher ohne Erfolg blieb.

Den Räubern gelang es laut Polizei, einen Tresor in der Wohnung zu öffnen und mit Bargeld sowie Schmuck im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Betrags zu flüchten.

Zwei maskierte Männer verschafften sich am Dienstag gegen 18.45 Uhr Zutritt zu der Wohnung im Viertel Galgenberg im Regensburger Süden und drohten Mutter und Tochter mit Gewalt.

Täterbeschreibung:

beide etwa 20 bis 25 Jahre alt

einer etwa 1,50 bis 1,55 Meter, der andere etwa 1,80 Meter groß

beide schwarz gekleidet

einer trug eine Maske mit einem aufgedruckten Skelett, der andere eine "Guy-Fawkes"-Maske

einer trug einen schwarzen, der andere einen roten Rucksack

Wer am Dienstagabend im Viertel Galgenberg in Regensburg, in der Nähe des Unterislinger Wegs/Humboldtstraße/Lore-Kullmer-Straße auffällige Personen bemerkt hat oder sonstige sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter 09415062888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.