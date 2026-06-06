Mysteriöser Unfall in Nordrhein-Westfalen: Auto versinkt im Kanal - Fahrer tot
Von Rolf Schraa
Hamm - Ein Autofahrer ist am Samstagvormittag in einem Gewerbegebiet in Hamm mit einem Wagen unter ungeklärten Umständen in den Datteln-Hamm-Kanal gestürzt.
Er wurde in einem Großeinsatz vom Technischen Hilfswerk, Feuerwehr und DLRG aus dem Kanal geborgen und wiederbelebt.
Dennoch sei der Mann noch am Einsatzort gestorben, bestätigte ein Polizeisprecher.
Ein Zeuge habe um 11.06 Uhr die Polizei verständigt, sagte der Sprecher.
Die Hilfskräfte hätten mit insgesamt acht Booten und zahlreichen weiteren Kräften am Land versucht, den Mann zu retten.
Zu den Hintergründen gab es zunächst keine weiteren Informationen.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Max Lametz/dpa