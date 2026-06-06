Mysteriöser Unfall in Nordrhein-Westfalen: Auto versinkt im Kanal - Fahrer tot

Hamm - Ein Autofahrer ist am Samstagvormittag in einem Gewerbegebiet in Hamm mit einem Wagen unter ungeklärten Umständen in den Datteln-Hamm-Kanal gestürzt.

Taucher suchten nach der vermissten Person. © Max Lametz/dpa

Er wurde in einem Großeinsatz vom Technischen Hilfswerk, Feuerwehr und DLRG aus dem Kanal geborgen und wiederbelebt.

Dennoch sei der Mann noch am Einsatzort gestorben, bestätigte ein Polizeisprecher.

Ein Zeuge habe um 11.06 Uhr die Polizei verständigt, sagte der Sprecher.

