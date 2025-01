Nach Amok-Fahrt mit Bagger: Dieses Motiv vermuten die Ermittler!

Grünsfeld/Tauberbischofsheim - Ein Mann löste am Sonntagnachmittag mit einem Bagger im Norden Baden-Württembergs Chaos aus. Die Ermittler gehen nun von einem persönlichen Motiv des Täters im Zusammenhang mit seiner alten Arbeitsstätte aus.

Der Baggerfahrer (†38) verstarb während des Einsatzes an Silvester. © Marius Bulling/dpa

Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass der 38-Jährige bei der Baufirma gearbeitet habe, auf deren Gelände er mit dem gestohlenen Bagger wütete. "Zum Tatzeitpunkt hat das Arbeitsverhältnis aber nicht mehr bestanden", sagte ein Sprecher. Der Mann wurde am Ende einer kilometerweiten Verfolgungsjagd von der Polizei erschossen.

Der 38-Jährige sei bei der Firma angestellt gewesen, es sei noch unklar, welche konkrete Aufgaben er dort verrichtet habe, sagte der Sprecher. Es gebe zudem noch widersprüchliche Informationen, ob dem Mann gekündigt worden sei oder er selbst gekündigt habe.

Der Deutsche hatte am Silvesternachmittag einen Bagger in der kleinen fränkischen Stadt Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) in seine Gewalt gebracht, Fahrzeuge und Gebäude gerammt und mehrere Polizisten bei einer rund einstündigen Verfolgungsjagd verletzt.

Nach neuesten Erkenntnissen wurden vier Streifenwagen beschädigt. Der gesamte Schadensumfang kann laut Staatsanwaltschaft noch nicht beziffert werden.