Nach Drogen-Drama einer 13-jährigen Ecstasy-Toten: Vier Verdächtige festgenommen

Bei ihnen handelt es sich laut Polizeiangaben vom Dienstag um Personen im Alter von 16, 17, 17 und 37 Jahren. Die Tatverdächtigen befänden sich derzeit im polizeilichen Gewahrsam. Gegenwärtig würden Haftbefehlsanträge geprüft.

Voraussichtlich am Dienstagnachmittag werden die vier Festgenommenen dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihnen wird der Handel mit Betäubungsmitteln und deren Weitergabe an Minderjährige vorgeworfen.

Eine weitere Jugendliche (14) habe ebenfalls eine Ecstasy-Pille konsumiert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie sei am Montagabend Polizeibeamten in Neubrandenburg aufgefallen, weil sie in gesundheitlich schlechtem Zustand auf dem Gehweg gelegen habe.

Ein Mädchen aus Malchin, das die Droge ebenfalls genommen haben soll, habe lediglich Übelkeit und Bauchschmerzen gehabt, sagte die Polizeisprecherin. Ihr gehe es wieder gut.