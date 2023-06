Drogen-Drama: 13-Jährige stirbt nach Ecstasy-Konsum im Krankenhaus!

Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) - Drama in Mecklenburg-Vorpommern : Eine 13-Jährige aus Altentreptow ist nach dem Konsum von Drogen am Montag im Krankenhaus gestorben!

Die beiden Teenager sind in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei Teenager in der vergangenen Woche nach mutmaßlichen Drogenmissbrauch in lebensbedrohlichem Zustand in die Klinik eingeliefert.

Während die 15-Jährige sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung befindet, jedoch weiterhin medizinisch versorgt werden muss, ist das 13 Jahre alte Mädchen nach Polizeiangaben am späten Nachmittag verstorben.

Die Schülerinnen einer Schule in der Pestalozzistraße haben nach ersten Erkenntnissen wahrscheinlich hoch dosiertes Ecstasy zu sich genommen. Eine Obduktion der 13-Jährigen soll nun die genaue Todesursache klären.

Dabei soll auch ergründet werden, ob es sich bei der eingenommenen Droge möglicherweise um die Ecstasy-Variante "Blue Punisher" handelte, die zurzeit verstärkt im Umlauf sein soll.

Die Diamant-förmigen blauen Pillen zeigen das Logo der Marvel-Figur "The Punisher" und enthalten hohe Mengen des Wirkstoffs MDMA - teilweise die vier- oder sogar fünffache Dosis.