Nach Einbruch große Mengen Arsen ausgetreten: Situation unter Kontrolle

Osterwieck - Am heutigen Dienstagmorgen war eine große Menge von Arsen in Osterwieck ( Harz ) ausgetreten. Die Lage ist inzwischen unter Kontrolle.

Alles in Kürze

In Osterwieck ist giftiges Arsen ausgetreten. © Stefan Sobotta/dpa

Bei einer Firma in der Hoppenstedter Straße in Osterwieck hatte sich der für Menschen toxische und krebserregende Stoff in Form von Pulver und Granulat im Umfeld des Firmengeländes ausgebreitet.

Demnach stellt das Unternehmen hochreine Metalle für die Elektronik- und Halbleiterproduktion her.

Am Nachmittag waren rund 200 Einsatzkräfte vor Ort, um den Gefahrenstoff einzudämmen, wie der Landkreis Harz mitteilte. Es bestand aber keine Gefahr für die Ausbreitung der Stoffe.

Gegen 16 Uhr wurde mitgeteilt, dass die Lage nun unter Kontrolle sei. Gegen 19 Uhr beenden die Einsatzkräfte die Maßnahmen vor Ort.

Laut Informationen der Polizeiinspektion Magdeburg wurde am Morgen ein Einbruchdiebstahl gemeldet - vermutlich sind die Diebe für das Freisetzen der Chemikalien Schuld. Die Ermittlungen laufen.