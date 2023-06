Nach einem Jahr auf der Flucht! Polizei schnappt Geldautomaten-Sprenger in Spanien

Barcelona/Osnabrück - Endlich haben sie ihn! Im vergangenen Jahr wurden in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zahlreiche Geldautomaten gesprengt. Ein Duo konnte frühzeitig verhaftet werden, nun klickten bei einem dritten Mann in Spanien die Handschellen.

Die Polizei schnappte den Tatverdächtigen in der Nähe von Barcelona. © Polizeidirektion Osnabrück

Wie die Polizei Osnabrück am Donnerstag erklärte, konnten die spanischen Kollegen einen 25-jährigen Mann, der sich seit einem knappen Jahr auf der Flucht befand, in Corbera de Llobregat (Provinz Barcelona) festnehmen. Nach ihm wurde mit einem Europäischen Haftbefehl gesucht.

Am Mittwoch wurde der Tatverdächtige von Fahndern von der spanischen Metropole nach Deutschland überstellt. Derzeit sitzt er in einer JVA in Frankfurt am Main.

Der Mann soll im Februar in Melle-Bruchmühlen (Niedersachsen) und im März 2022 in Elsdorf (Nordrhein-Westfalen) an zwei Geldautomaten-Sprengungen beteiligt gewesen sein.

In Melle hatte das Trio am 28. Februar 2022 gegen 1.30 Uhr einen Automaten in die Luft gejagt. Anschließend waren die Täter mit ihrer Beute in Höhe von 60.000 Euro in einem Audi RS6 geflüchtet. Die Polizei konnte den Wagen auf der A1 stoppen, von den Verdächtigen fehlte jedoch jede Spur. Die Beute wurde im Fluchtfahrzeug liegen gelassen.