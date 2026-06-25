Nach Fund eines Drogenlabors: Polizei schnappt mutmaßlichen Drahtzieher

Bonn/Aachen - Nach dem Fund eines Drogenlabors in Bonn hat die Polizei den mutmaßlichen 45-jährigen Drahtzieher im Raum Aachen festgenommen.

Das Drogenlabor war bereits 2024 entdeckt worden. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Er sitzt in Untersuchungshaft, ermittelt wird wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Weitere Details teilte die Polizei zu der Festnahme am Dienstag nicht mit. Das bunkerähnliche Drogenlabor war bereits 2024 entdeckt worden.

Damals waren fünf Männer im Alter von 24 bis 31 Jahren vor Ort angetroffen und festgenommen worden. Sie sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Seitdem waren noch drei weitere Männer festgenommen worden. Einer von ihnen wurde inzwischen vor dem Bonner Landgericht unter anderem wegen Beihilfe zum Handel mit Drogen in nicht geringer Menge zu einer Haftstraße verurteilt.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.