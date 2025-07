Nach gewaltiger Explosion in Commerzbank: Wie geht es mit der Filiale weiter?

Limbach-Oberfrohna - Mitte Juni erschütterte eine heftige Explosion die Commerzbank-Filiale in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau). Bislang unbekannte Täter hatten mitten in der Nacht einen Geldautomaten in die Luft gejagt. Die Filiale wurde dabei nahezu komplett zerstört. Dennoch möchte die Commerzbank weiter am Standort bleiben, doch es wird einige Zeit dauern, bis die Filiale wieder eröffnet werden kann.