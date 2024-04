Nach Granaten-Eklat bei der Polizei: Hunderte Waffen nicht wie vorgesehen vernichtet!

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind in den vergangenen Jahren 274 Waffen trotz staatsanwaltschaftlicher Anordnungen nicht wie vorgesehen vernichtet worden.

Der Landtag lehnte einen Antrag auf Missbilligung von Innenministerin Tamara Zieschang (53, CDU) wegen des Umgangs mit den Ungereimtheiten bei der Asservatenverwaltung der Polizei ab. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Das berichtete eine leitende Mitarbeiterin des Innenministeriums am Freitag im Innenausschuss des Landtags. Die Objekte befinden sich nun in der Vergleichswaffensammlung des Landeskriminalamts. "Wir sind in der Aufarbeitung", sagte Innenministerin Tamara Zieschang (53, CDU).

In der Sammlung befinden sich nach Angaben des Ministeriums insgesamt rund 5000 Waffen. Sie werden unter anderem zu Ausbildungszwecken aufbewahrt. Die Mitarbeiterin sagte, die Waffen seien dort sicher verwahrt, sie habe keine Sorge, dass Waffen verschwinden könnten.

Ein Vertreter des Justizministeriums sagte, man sei erst vor wenigen Tagen vom Innenministerium über den Sachverhalt informiert worden. Man habe den Generalstaatsanwalt eingeschaltet.

Ziel der staatsanwaltschaftlichen Anordnungen sei es gewesen, die Waffen dem freien Verkehr zu entziehen. Mit der Aufnahme in die Vergleichswaffensammlung sei der Zweck nach einer ersten Einschätzung erfüllt worden. Dennoch müsse es eine Aufarbeitung geben. Es seien klare Regelungen zur Vorgehensweise nötig, sagte er.