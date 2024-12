12.12.2024 12:31 Nach Parkplatz-Streit: 34-Jährigem wird in den Fuß geschossen!

Durch einen Schuss erlitt am vergangenen Donnerstagabend ein Mann in Neukölln eine Verletzung an seinem Fuß.

Von Laura Voigt

Berlin - Wie die Ermittler mitteilten, wollte ein 34-Jähriger gegen 20 Uhr seinen Einkaufswagen auf einem Lidl-Parkplatz an der Lipschitzallee zum Abstellort zurückbringen. Dabei sprach ihn ein bislang unbekannter Mann an. Kurz darauf entfachte eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Unbekannte einen Schuss aus einer Waffe abgab. Der 34-Jährige erlitt dadurch eine Fußverletzung. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend in Richtung Fritz-Erler-Allee. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 34-Jährige erlitt durch den Schuss eine Fußverletzung und wird nun im Krankenhaus behandelt. © Morris Pudwell Ein Fachkommissariat der Polizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und zum Hintergrund des Streits sowie der Schussabgabe übernommen.

Titelfoto: Morris Pudwell