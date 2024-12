Schüsse aus Auto: Polizei findet Tatverdächtigen schwer verletzt in Wohnung!

Landkreis Offenbach - Nachdem am Morgen des gestrigen Donnerstags im Neu-Isenburger Stadtteil Gravenbruch Schüsse aus einem fahrenden Auto abgegeben worden sein sollen, hat die Polizei noch am Nachmittag den mutmaßlichen Täter ausfindig machen können.

Nach dem Notruf war die Polizei mit mehreren Einsatzwagen angerückt. Von dem Täter fehlte aber zunächst jede Spur. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wurde der 61 Jahre alte Mann schwer verletzt in einem Haus im nahe gelegenen Heusenstamm aufgefunden.

Am Donnerstag war gegen 6.15 Uhr ein Notruf bei der Polizei eingegangen: In der Nähe des Dreiherrnsteinplatzes seien aus einem Auto heraus Schüsse abgegeben worden.

Verletzt wurde dadurch niemand. Von dem Täter oder dem Auto fehlte zunächst jede Spur.

Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzwagen an und begann mit den intensiven Ermittlungen, in deren Verlauf sich Hinweise auf den mutmaßlichen Täter und dessen Aufenthaltsort ergaben.

Am späten Nachmittag sollte der 61-Jährige schließlich von Spezialkräften in der Wohnung in Heusenstamm festgenommen werden.

Doch beim Betreten des Hauses fanden die Beamten den Mann schwer verletzt vor.