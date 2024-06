Nach Schüssen in Hagen: Täter weiterhin auf der Flucht – möglicherweise bewaffnet

Hagen - Rund 24 Stunden nach den Schüssen auf vier Personen in Hagen hat die Polizei am Sonntag weiter mit einem Großaufgebot nach einem tatverdächtigen 34-jährigen Mann gesucht.

Die Polizei sucht weiterhin nach dem flüchtigen Täter. © Justin Brosch/dpa

"Wir gehen weiterhin davon aus, dass er entweder auf der Flucht ist oder sich irgendwo versteckt hält", sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund am Sonntagvormittag auf Anfrage.

Man müsse auch davon ausgehen, dass der Mann möglicherweise bewaffnet sei. Zuvor hatte die Polizei gesagt, sie sei auch weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Der Tatverdächtige soll am Samstagvormittag zuerst seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus durch Schüsse schwer verletzt haben. Anschließend sei der 34-jährige türkische Staatsangehörige mit einem Auto zu einem Friseursalon gefahren und habe dort auf drei weitere Personen geschossen.

Beide Tatorte liegen nur zehn Gehminuten auseinander.