Schüsse in Hagen: Vier Menschen schwer verletzt, Täter noch immer auf der Flucht

Polizei und Rettungsdienst waren schnell am Ort des Geschehens zur Stelle. © Alex Talash/dpa

Nach ersten Informationen der Polizei sei am Vormittag gegen 11 Uhr an zwei Orten kurz nacheinander geschossen worden. Die Behörde teilte mit, dass zunächst in einer Wohnung in der Hochstraße im Stadtteil Eilpe Schüsse gefallen waren.

Ein 34-jähriger Türke habe dort auf seine Frau geschossen und sie schwer verletzt. "Nach der Schussabgabe begab er sich in das Treppenhaus des Hauses und schoss eine Etage höher mehrfach gegen eine Wohnungstür", so die Ermittler. Dabei sei dann jedoch niemand verletzt worden.

Der zweite Tatort sei ein Friseursalon in der Eilper Straße gewesen sein. Beide Orte sollen circa zehn Minuten Fußweg trennen. "Dort schoss der Tatverdächtige auf drei weitere Personen und verletzte sie", so die Polizei am Samstagabend. "Bei einer Person besteht Lebensgefahr."

Die Beamten eilten mit einem Großaufgebot zu den Orten des Geschehens und sperrte die Bereiche großräumig ab.

Laut Medienberichten war auch ein Rettungshubschrauber und ein Notarzt nach der Tat im Einsatz.