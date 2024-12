Nach Schüssen in Stendaler Wohnblock: Mutmaßlicher Schütze im Gefängnis!

Stendal - Vergangenen Donnerstag wurde ein junger Mann in einem Stendaler Wohnblock lebensbedrohlich verletzt . Nun wurde der mutmaßliche Täter verhaftet.

Die vier Anwesenden deutscher und afghanischer Herkunft sollen sich in der Wohnung gestritten haben, dann schoss ein 31 Jahre alter Tatverdächtiger auf das 18-jährige Opfer.

Am gestrigen Dienstagnachmittag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stendal dem Haftrichter vorgeführt, wie die Polizeiinspektion Stendal am heutigen Mittwoch mitteilte.

Der Vorfall am 28. November zog einen stundenlangen Polizeieinsatz nach sich. Der Wohnblock in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße in Stendal (Sachsen-Anhalt) wurde abgeriegelt, damit Spuren gesichert werden konnten.

Originalmeldung vom 3. Dezember um 20.31 Uhr, zuletzt aktualisiert am 4. Dezember um 12.22 Uhr.