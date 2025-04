Nach tödlichem Streit in Disco: Verdacht eines Tötungsdeliktes

Bei einem Streit in einer Discothek in Trittau war ein 21-Jähriger gestorben. © René Schröder/News5/dpa

Ein 21-Jähriger war nach einer Auseinandersetzung in der Diskothek in Trittau in der Nacht zu Sonntag an seinen Verletzungen gestorben. Er war nach ersten Obduktionsergebnissen verblutet.

Bei der Auseinandersetzung seien fünf weitere Menschen leicht verletzt worden. Die Mordkommission fahndet nach einem Verdächtigen. Es besteht der Verdacht eines Tötungsdeliktes.

Nachdem bereits rund 80 Hinweise bei der Polizei eingegangen sind, werde nun jede Bilddatei einzeln überprüft und ausgewertet. Neben der Rekonstruktion des Tatgeschehens gehe es dabei besonders auch um die Identifizierung der an der Auseinandersetzung beteiligten Personen und möglicher weiterer Zeugen.

Bereits am Sonntag suchte die Polizei das Umfeld der Diskothek nach Beweismitteln und der Tatwaffe ab. Worum es sich dabei genau handelt, war zunächst nicht bekannt.