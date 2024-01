Nach über 60 Straftaten in einem halben Jahr: 24-Jähriger im Knast

Trotz Haftbefehl klaute der 24-Jährige erneut. (Symbolbild) © 123RF/monartfoto

Seit dem vergangenen August wurde die Polizei hauptsächlich durch Diebstähle auf ihn aufmerksam.

In einem Drogeriemarkt an der Uhlandstraße Werdau stahl der Tatverdächtige beispielsweise mehrfach hochwertige Parfüms sowie Kosmetikartikel. Auch ein ausgesprochenes Hausverbot hielt ihn nicht von der Drogerie fern.

Des Weiteren ist bekannt, dass er es auch in Werdau an der August-Bebel-Straße in einer Parfümerie sowie in einer Drogerie an der Inneren Plauenschen Straße in Zwickau auf edle Düfte abgesehen hat.

Doch auch vor technischen Geräten und Werkzeugen machte er nicht halt. Dabei wurde er an der Werdauer Uferstraße in einem Baumarkt sowie in einem Elektronikmarkt an der Äußeren Schneeberger Straße in Zwickau und in einem Einkaufsmarkt an der Werdauer Straße in Fraureuth fündig. Dort deckte er sich mit Lautsprechern, Kopfhörern, Spielkonsolen-Zubehör sowie einer Stichsäge ein.

In verschiedenen Werdauer Einkaufsmärkten ließ er außerdem noch Kaffee, Schnaps und weitere Lebensmittel mitgehen.