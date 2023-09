Nach Unfall: 45-Jähriger versucht sexuelle Handlungen an Pferden vorzunehmen

Das Verhalten des Mannes auf der Pferdekoppel wurde von einigen Zeugen beobachtet. (Symbolbild) © 123rf/xtrekx

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der L1113 zwischen Unterköditz und Allendorf. Den Angaben nach fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Auto in einer Rechtskurve zu weit links und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden Auto - an dessen Steuer sich eine 82-Jährige befand. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Nach dem Unfall begab sich der 45-Jährige auf eine angrenzende Pferdekoppel. Dort angekommen, versuchte der Mann mit mehreren Pferden sexuelle Handlungen vorzunehmen. Laut Polizei wurde das von einigen Zeugen beobachtet. Neben den Beamten wurde auch der Besitzer der Koppel darüber informiert.

Wie die Beamten weiter mitteilten, wurde der Mann von den eingesetzten Polizisten gefesselt. Er habe sich offensichtlich in einem "Ausnahmezustand" befunden. Gefesselt wurde den Mann den Angaben nach, um die polizeilichen Maßnahmen fortzusetzen.

Der Mann kam schließlich in ein Krankenhaus und muss sich nun einem Strafverfahren verantworten. Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte, fielen Alkohol- und Drogentest negativ aus.