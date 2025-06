Nach Verfolgungsfahrt: Ermittlungen gegen Polizisten und 16-Jährigen

Rochlitz - Es begann als Verkehrskontrolle eines Mopeds in Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen ), endete jedoch in einer Verfolgungsjagd durch die Stadt. Jetzt ermittelt die Polizei gegen einen ihrer Beamten und den 16-jährigen Mopedfahrer.

Alles in Kürze

Am Dienstag verfolgte die Polizei einen Mopedfahrer. (Symbolfoto) © 123RF/angelarohde

Die Polizei wollte den 16-Jährigen am Dienstagabend an der Kreuzung Leipziger Straße Ecke Bahnhofstraße kontrollieren. Der Grund: ein defektes Rücklicht.

Statt die Kontrolle über sich ergehen zu lassen, gab der Teenager Gas, als sich die Beamten näherten. Er überfuhr eine rote Ampel auf der Leipziger Straße und düste in Richtung Rochlitzer Innenstadt davon.

Die Polizei folgte ihm mit Blaulicht und Sirene. Davon ließ sich der 16-Jährige nicht aufhalten. Er flüchtete in die Straße "Am Regenbogen" bis zu einem Weg, der Richtung Pestweg führte.

"Aufgrund der Beschaffenheit des Weges konnte die Funkstreifenwagenbesatzung dem Flüchtigen dort zunächst nicht weiter folgen", teilte die Polizei mit. "Der flüchtige Simson-Fahrer befuhr indes die Straße 'Am Weinberg' in Richtung Straße 'Noßwitzer Weg' weiter."

Ein weiterer Streifenwagen wartete jedoch am Weg auf den Flüchtigen. Der 16-Jährige wollte ausweichen, touchierte dabei einen Vorderreifen der Streife und danach einen angrenzenden Betonkübel.

"Ihm gelang es im Folgenden, am Funkstreifenwagen vorbeizufahren und erneut nach rechts in die Straße 'Noßwitzer Weg' einzufahren, von wo aus er einen neuen Fluchtversuch startete", so ein Polizeisprecher.