11.09.2023 17:46 Nach tödlichem Tauchunfall: Rettungseinsatz am Sundhäuser See

Nach einem tödlichen Tauchunfall am Samstag im Sundhäuser See hat sich am Sonntag ein weiterer Vorfall ereignet.

Von Christian Rüdiger

Nordhausen - Nach einem tödlichen Tauchunfall am Samstag im Sundhäuser See hat sich am Sonntag ein weiterer Vorfall ereignet. Die Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die beiden Taucher. © Silvio Dietzel Wie die Polizei am Montagnachmittag erklärte, hatte ein Taucher während eines Tauchganges eine Panikattacke erlitten. Der Mann und sein Begleiter brachen daraufhin den Tauchgang ab und läuteten den Notaufstieg ein. Dabei erlitt der Mann die Dekompressionskrankheit. Bei der sogenannten Taucherkrankheit bildet der unter erhöhtem Umgebungsdruck im Blut und Gewebe gelöste Stickstoff bei Druckabfall Gasbläschen. Polizeimeldungen "Keine Sekunde überlegt": Polizist entdeckt panischen Mann und rettet vermutlich sein Leben Rettungsdienst und Notarzt rückten an und kümmerten sich um die beiden Taucher. Den Angaben nach wurden sie beide leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sie waren laut Polizei ansprechbar. Ermittlungsansätze für die Beamten ergaben sich in diesem Fall nicht, wie es heißt.

Titelfoto: Silvio Dietzel