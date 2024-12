Nachbar hört Brandmelder und wählt Notruf: Doch die Hilfe kommt zu spät

Berlin - Nach einem Wohnungsbrand in Berlin-Tempelhof ist ein 79-jähriger Mieter verstorben, teilte die Polizei am heutigen Sonntag mit.

Auf einem Tisch entdeckten die Einsatzkräfte ein Feuer, das gelöscht wurde. Der nicht ansprechbare 79-jährige Mieter befand sich in seinem Bett.

Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses im Nackenheimer Weg soll ersten Erkenntnissen nach am vergangenen Freitag einen ausgelösten Brandmelder aus der Nachbarwohnung gehört und gegen 15.20 die Feuerwehr und Polizei alarmiert haben.

In einem Rettungswagen konnte der Rentner zunächst wiederbelebt werden und wurde in eine Klinik gebracht. Dort verstarb der Senior am gestrigen Samstag.

Ein Brandkommissariat des LKA Berlin ermittelt.